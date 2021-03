RD Águeda sagra-se vice-campeão de Corta-Mato Longo

A equipa sénior feminina do Recreio de Águeda continua a dar cartas a nível nacional. Na Amora (Seixal), no decorrer dos Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Longo, na 56.ª edição da prova feminina, o clube aguedense apenas foi suplantado pelo Sporting.

Pelo quarto ano consecutivo, a equipa sénior feminina do Recreio Desportivo de Águeda alcançou o título coletivo de vice-campeã nacional de Corta-Mato Longo na distância de 8km, no passado domingo, no Parque do Serrado, na Amora (Seixal). O Sporting Clube de Portugal foi a formação vencedora, com 10 pontos, seguido do Recreio Desportivo de Águeda com 32 pontos e Feirense em 3.º lugar, com 89 pontos.

Para a obtenção deste brilhante resultado contribuiu a classificação das seguintes atletas: 6.º lugar Neide Dias (28:29s), 7.º Emília Pisoeiro (28:33s), 8.º Susana Cunha (28:42s), 11.º Carla Martinho (29:14s), 12.º Andreia Santos (29:37s), 20.º Joana Nunes (31:21s).

A direção do clube agradece às atletas, ao treinador Ricardo Esteves e restante equipa técnica que, mesmo na situação atual que todos nós passamos, elevam bem alto o emblema do RD Águeda e continuam entre as melhores de Portugal.