Regresso de todas as modalidades a 3 de maio

De acordo com o plano de desconfinamento decretado pelo Governo, há esperança que no início de maio a retoma das várias modalidades seja uma realidade, tão desejada pelos atletas e agentes desportivos. Os treinos poderão regressar em abril.

O Governo vai autorizar a prática de todas as modalidades desportivas a partir de 3 de maio, de acordo com o plano de desconfinamento, devido à Covid-19, anunciado na última quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa.

Desde meados de janeiro, quando foi decretado o novo confinamento, apenas era “permitida a atividade física e o treino de desportos individuais ao ar livre, assim como todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas”.

Assim, de acordo com o plano apresentado, a partir de 3 de maio serão autorizadas “todas as modalidades desportivas”, numa data em que serão autorizados “grandes eventos exteriores com diminuição de lotação”.

A 5 de abril, após a Páscoa, poderão ser praticadas as modalidades de baixo risco, assim como a atividade ao ar livre até quatro pessoas.

As modalidades desportivas de médio risco serão autorizadas a partir de 19 de abril, quando será permitida a atividade física ao ar livre até seis pessoas, a abertura de ginásios sem aulas de grupo e a realização de eventos exteriores com diminuição de lotação.

Relativamente aos escalões de formação, ainda esta época, não há nenhuma indicação clara, havendo, no entanto, clubes que irão retomar os treinos a 19 de abril. Sobre a possibilidade de voltar a competir, mais de um ano depois, ainda há uma luz ao fundo do túnel, mas tudo dependerá da evolução da pandemia nas próximas semanas e também da aprovação da Direção-Geral de Saúde.

E se esse regresso foi uma realidade, e como estamos já numa fase avançada da época, a competição será feita em regime de torneios.

Níveis de risco das diferentes modalidades

Baixo risco (a partir de 5 de abril): Atletismo, Natação, Surf, Bodyboard, Paddle, Padel, Golfe, Ténis e Ténis de Mesa.

Médio risco (a partir de 19 de abril): Andebol (incluindo o de pavilhão, praia ou em cadeira de rodas), Aquatlo, Basquetebol, Corfebol, Futebol (incluindo o de praia), Futsal, Hóquei (em patins e em linha), Hóquei Subaquático e Voleibol.

Alto risco (a partir de 3 de maio): Artes Marciais chinesas, Dança desportiva (Standard & Latino-Americanas), Ginástica Acrobática, Judo, Ju-jitsu, Karaté, Kickboxing e Muaythai, Lutas Amadoras, Patinagem artística de pares, Polo Aquático e Râguebi.