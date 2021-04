Mosaico – Mostra de Arte e Cultura de Oliveira do Bairro online de abril a junho

Os projetos vencedores do Mosaico – Mostra de Arte e Cultura de Oliveira do Bairro vão ser apresentados ao público, em formato vídeo, entre 21 de abril e 9 de junho.

Das dez candidaturas apresentadas a este programa de apoio do Município de Oliveira do Bairro, oito cumpriram com os critérios de avaliação definidos, que passaram pelo valor artístico, rigor na calendarização, viabilidade económica e ligação do projeto ao concelho e à comunidade.

Os projetos aprovados vão receber um apoio financeiro que varia entre os 250 e os 1.000 euros, para além da realização de um vídeo que será publicado nos vários suportes de comunicação digital do município, gravado em espaços e locais emblemáticos do Concelho de Oliveira do Bairro.

O primeiro vídeo será publicado no dia 21 de abril, apresentando o projeto intitulado “Ibero-América em Seis Cordas”, de Fernando Tona, gravado no Auditório de Oiã. No dia 28 será a vez de “Radio Soul Land”, de Beatriz Miranda, Bruno Alves, Micael Lourenço e Tomás Roça, gravado na Radiolândia – Museu do Rádio. Já em maio, no dia 5, Mafalda Carvalho apresenta-se com “Solo”, gravado no Museu de Etnomúsica da Bairrada, seguindo-se o projeto “Lampyris Machina”, de Miguel Estima, no dia 12, gravado no Parque da Cidade, em Oliveira do Bairro, e “Piano do Bairro”, de Mariana Miguel, no dia 19, gravado no Conservatório de Música da Bairrada. A 26 de maio, Mónica Jesus apresenta “Fado em Casa”, gravado na Igreja Matriz de Oiã. Miguel Estima e Vasco Miranda “abrem” o mês de junho, no dia 2, com “WelD”, gravado na Cerâmica Rocha, e Mariana Miguel e Beatriz Vieira encerram a primeira edição do Mosaico – Mostra de Arte e Cultura de Oliveira do Bairro, no dia 9, com “Janela para o Ninho”, gravado no Quartel das Artes.

Todos os vídeos serão publicados às 21h30, na página de facebook e canal de youtube do Município de Oliveira do Bairro.

A vereadora da Cultura, Lília Ana Águas recorda que esta iniciativa teve como objetivo “apoiar os artistas do concelho, nomeadamente aqueles que sofreram uma quebra de rendimentos, ou suspenderam a sua atividade artística em 2020, devido à pandemia da Covid-19”.

“Temos acompanhado a situação dos nossos agentes culturais e procurado encontrar soluções imaginativas, tendo em conta as restrições impostas pelo combate à pandemia, que nos permitam apoiar estes profissionais e a sua produção cultural”, completou a autarca.