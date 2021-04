Ampliação do cemitério de Fermentelos com obras em maio

O assunto, recorde-se, foi tema de uma reportagem do Jornal da Bairrada, em janeiro de 2018, dando conta de que a lotação daquele equipamento estava esgotada.

Terão início em maio as obras de ampliação “Norte” do Cemitério de Fermentelos. Esta obra prevê a construção de aproximadamente 130 sepulturas para adultos, quatro sepulturas para crianças e um espaço com cerca de 120 columbários/ossários.

A Junta de Fermentelos já agradeceu publicamente à Câmara de Águeda o apoio na aquisição do terreno para este objetivo. O assunto, recorde-se, foi tema de uma reportagem do Jornal da Bairrada, em janeiro de 2018, dando conta de que a lotação daquele equipamento estava esgotada.

Naquela altura, o presidente da Junta, Carlos Lemos, lamentava que o anterior executivo tivesse “deixado chegar a situação a este ponto sem ter procurado uma solução para este problema”. E avançava que, juntamente com a Câmara, estava a trabalhar para o alargamento, para depois se analisar uma “solução definitiva” que podia passar pela construção de um novo cemitério.

A intenção da autarquia era também essa. O presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, defendia já naquela altura a construção de um novo campo-santo na freguesia. “Já falei com o senhor presidente da Junta e já lhe transmiti que é importante a Junta encontrar uma localização para o novo cemitério, claramente com a nossa ajuda”, pois “a Câmara está disponível e disposta a encontrar uma solução para apoiar a Junta nesta situação e não acredito que não haja em Fermentelos uma ou duas zonas onde se possa instalar um novo cemitério”, destacou.