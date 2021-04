Apoios a três freguesias do concelho de Anadia totalizam mais de 80 mil euros

São cerca de 80 mil euros que vão apoiar e reforçar financeiramente as freguesias de Avelãs de Caminho, São Lourenço do Bairro e a UF de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas.

A Freguesia de Avelãs de Caminho vai receber 15.658 euros, destinados a apoiar a execução de um conjunto de obras, nomeadamente as requalificações do Adro da Igreja, com a criação de lugares de estacionamento, do Largo de Santo António e da Rua e Travessa da Ponte do Casal. Será ainda realizada uma intervenção nos passeios no centro da Freguesia, bem como o melhoramento das acessibilidades.

Já a Freguesia de São Lourenço do Bairro vai ser contemplada com 23.238 euros para apoiar um leque de obras em vários locais: restauro dos lavadouros nos lugares do Grou, Cabana e Fornos; melhoramentos nos dois cemitérios da freguesia (no de São Lourenço do Bairro, a Casa Mortuária e o interior da Capela vão ser melhorados e ali será também instalada a automatização dos portões e a iluminação da Capela e exterior. Na Pedralva será instalada iluminação e a distribuição do sistema de águas). A Junta pretende ainda requalificar o Largo de São João, na Pedralva, com escoamento de águas da nascente e iluminação do local.

A UF de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas receberá 43.013 euros destinados a apoiar a execução de várias obras, designadamente a construção e reboco de muro para alargamento da estrada que irá dar acesso ao estacionamento localizado na parte posterior do Cemitério de Ancas e a vedação do estaleiro e forragem de dois portões na parte da frente do edifício da Junta de Ancas; construção de base para contentores na Rua António de Carvalho e de arrumos no cemitério de Paredes do Bairro; melhoramentos na parte de trás do edifício da Junta de Paredes do Bairro e a pintura de todos os muros envolventes; requalificação da área envolvente ao lavadouro do Mouchão, em Ancas, das instalações sanitárias na Junta de Ancas; acabamentos da parte exterior do edifício da Junta de Amoreira da Gândara; requalificação do espaço localizado entre a Igreja e o Cemitério antigo de Amoreira da Gândara; e colocação e montagem de columbários no Cemitério de Ancas.