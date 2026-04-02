Município de Anadia transfere cerca de 1 milhão de euros para as Freguesias

A verba destina-se a assegurar a gestão e manutenção de serviços de proximidade, nomeadamente a conservação de espaços verdes, a limpeza de vias e espaços públicos.

O Município de Anadia vai transferir cerca de 1 milhão de euros para as Juntas de Freguesia do concelho, no âmbito da delegação de competências, reforçando significativamente os meios financeiros disponíveis para a gestão de serviços de proximidade.

A verba destina-se a assegurar a gestão e manutenção de serviços de proximidade, nomeadamente a conservação de espaços verdes, a limpeza de vias e espaços públicos, garantindo a continuidade de intervenções essenciais ao bem-estar da população.

Este montante resulta da afetação de 50% do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), acrescido de um reforço de 25% para aquisição de materiais e/ou mão de obra, bem como de um adicional destinado à aquisição ou aluguer de máquinas e equipamentos, permitindo dotar as Juntas de Freguesia de maior autonomia operacional. Este apoio visa assim, dotar as Juntas de Freguesia de maior autonomia na prossecução das suas atividades.

A transferência agora aprovada insere-se na estratégia municipal de reforço da capacidade de resposta das freguesias, promovendo uma atuação mais célere, eficaz e ajustada às necessidades específicas de cada comunidade local.

Os contratos interadministrativos foram assinados esta segunda-feira, dia 30 de março.