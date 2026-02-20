Coração que desperta para uma terra de paixões é o novo logótipo do Município

André Duarte (Incograf) partiu de um desenho, um coração, que já tinha criado para o Município de Anadia, em 2016, mais concretamente para a capa do livro “Anadia, terra de paixões” e que dava a conhecer o concelho e as suas várias paixões.

O dia que celebra o amor (14 de fevereiro) foi escolhido a dedo pelo Município de Anadia para dar a conhecer o novo logótipo do Município, em forma de coração.

Com o auditório do Museu do Vinho quase lotado, a apresentação teve lugar na tarde do último sábado.

Da autoria de André Duarte, da Incograf (agência de publicidade de Sangalhos), o novo logótipo vem substituir o atual com mais de 15 anos, na altura inspirado nas termas, na vinha e no vinho, mas também na indústria cerâmica.

Agora, sob a liderança de um novo executivo, havia a necessidade de substituir uma imagem desatualizada e pouco flexível, por uma nova identidade gráfica, que fosse símbolo de proximidade, emoção, identidade, união e essência. Em forma de coração, o novo logótipo “bate pela nossa terra” e por muitas paixões (gastronomia, vinhos, natureza, desporto, património, entre outros), mas também pelo “progresso que respeita as raízes e olha em frente”.

André Duarte partiu de um desenho (coração) que já tinha criado para o Município de Anadia, em 2016, mais concretamente para a capa do livro “Anadia, terra de paixões” que dava a conhecer o concelho e as suas várias paixões. Uma imagem que passou a ser usada em inúmeras ocasiões e que serviu de ponto de pertida para este resultado final.

Aos presentes, André Duarte explicou que a nova imagem, “mais moderna”, destaca-se pela tridimensionalidade do coração que mantém a cor roxa adotada anteriormente pelo município, assim como um lettering mais moderno que, na sua forma arredondada, liga com o coração e é de fácil leitura.

O logótipo deixa, ainda, cair a palavra Município, passando a adotar apenas o designativo Anadia para que seja de fácil leitura em suportes que obriguem à redução da imagem, mantendo, contudo, o slogan “terra de paixões”.

Segundo o edil Jorge Sampaio, “ao longo dos tempos e com alguma naturalidade, esta assinatura terra de paixões tem vindo a impor-se. Daí a necessidade de usar mais esta imagem”.