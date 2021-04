Apreensão de 150 quilos de sável na Mealhada

Os militares da GNR fiscalizaram um veículo que efetuava o transporte do sável sem qualquer documento de acompanhamento do pescado.

A GNR apreendeu esta sexta-feira, na Mealhada, 150 quilos de sável por não ter passado pela lota. A operação foi da Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro.

No âmbito de uma ação de fiscalização levada a cabo com o objetivo de controlar o cumprimento das regras de transporte e comercialização de pescado fresco, os militares da GNR fiscalizaram um veículo que efetuava o transporte do sável sem qualquer documento de acompanhamento do pescado.

O responsável, um homem de 49 anos, foi identificado, tendo sido elaborado um auto de contraordenação, cuja infração pode ser punida com uma coima até 3.740 euros.