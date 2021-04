BE Águeda: Cláudia Afonso é candidata à Câmara e Luis Grilo à Assembleia

Os bloquistas Cláudia Afonso e Luís Grilo lideram as candidaturas. Ambos foram dirigentes estudantis na Escola Marques de Castilho.

O Bloco de Esquerda (BE) apresentou, no dia 25 de abril, os cabeças de lista à Câmara e Assembleia Municipais de Águeda.

Os bloquistas Cláudia Afonso e Luís Grilo lideram as respetivas candidaturas às Eleições Autárquicas 2021.

Cláudia Afonso estudou desde o 1.ª ciclo em Águeda e integrou a Associação de Estudantes da Escola Secundária Marques Castilho.

Após seis anos a viver no Porto, onde frequentou e concluiu os estudos académicos como Técnica Superior de Educação Social, onde foi voluntária por causas sociais e formadora de adultos, a candidata regressou a Águeda, vindo a ser voluntária na formação de jovens e adultos utentes da delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa. Passou como técnica social por Vale Domingos e pela Biblioteca Municipal Manuel Alegre, onde realizou visitas guiadas a todas as escolas do concelho que a quiseram visitar.

Do ramo empresarial à agricultura biológica, passando pelo voluntariado ambiental, Claúdia Afonso, em termos políticos, apresentou-se como candidata à Assembleia de Freguesia de Recardães em 2017. Actualmente é membro da Concelhia Coordenadora do Bloco de Esquerda de Águeda.

Luís Grilo é natural e residente em Águeda, tem 29 anos e trabalha como freelancer de comunicação. Foi dirigente estudantil na Escola Secundária Marques de Castilho e ativista estudantil na Universidade de Coimbra, onde estudou Jornalismo e Comunicação.

Nos últimos anos, em Águeda, envolveu-se nos esforços populares pela despoluição do rio Cértima e da Pateira, bem como no movimento social Alta Vila de Pé. Atualmente, integra a Comissão Coordenadora Concelhia de Águeda e a Comissão Coordenadora e o Secretariado Distrital de Aveiro do Bloco de Esquerda.