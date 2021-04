Bombeiros de Anadia vão ter 2.ª equipa EIP

A Equipa de Intervenção Permanente assegura o socorro e a emergência no concelho, e os bombeiros que as integram são caraterizados por elevada especialização, com conhecimento em valências diferenciadas.

Foi aprovada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a constituição de uma segunda Equipa de Intervenção Permanente (EIP) nos Bombeiros Voluntários de Anadia.

O protocolo para a sua criação foi firmado, ontem, quinta-feira, 22 de abril, nos Paços do Município de Anadia com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA).

A segunda EIP deverá entrar em funcionamento a breve prazo, reforçando assim a operacionalidade do Corpo de Bombeiros.

De salientar que, à semelhança do que acontece com a primeira EIP, em funcionamento desde 2012, as responsabilidades vão ser partilhadas entre o Município de Anadia e a ANEPC. A Câmara Municipal comparticipa a AHBVA nos custos decorrentes da remuneração dos elementos que integram a EIP, atribuindo-lhe uma verba mensal correspondente a 50 por cento dos custos mensais resultantes dos vencimentos, subsídios de férias e de natal e respetivos encargos do pessoal contratado, cabendo à ANEPC suportar os restantes 50 por cento dos custos.