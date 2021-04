Câmara apoia prestação de terapia da fala nas escolas de Águeda

Apoio surge na sequência da sinalização de crianças com problemas de linguagem e em complementaridade com o trabalho realizado pelo Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Psicológico.

A Câmara Municipal de Águeda renovou com a CERCIAG – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de Águeda, CRL. uma parceria para a prestação de apoio de terapia da fala nos ensinos do Pré-escolar e 1.º Ciclo do Concelho.

Trata-se de um apoio que surge na sequência da sinalização de crianças com problemas de linguagem e em complementaridade com o trabalho realizado pelo GAPSI (Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Psicológico), ao nível da intervenção psicológica e das ações desenvolvidas pelo programa Educ@ra – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, implementado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

“É imprescindível atuar desde cedo junto das crianças com estas problemáticas, que condicionam os processos de aprendizagem, alargando e expandindo a intervenção da terapia da fala em contextos escolares”, disse Elsa Corga, vereadora da Educação da Câmara Municipal de Águeda, salientando que esta ferramenta técnica e especializada é uma mais-valia nos estabelecimentos de ensino.

A ação da terapia da fala, em contexto escolar, incide na avaliação e intervenção na área da comunicação verbal (articulação oral/escrita e fala) e da comunicação não-verbal, nomeadamente no que se refere à interação social e motricidade orofacial de alunos com multideficiência ou perturbações do espectro do autismo.

Para além do apoio à intervenção direta junto das crianças sinalizadas, a Câmara Municipal de Águeda alarga o âmbito do incentivo, uma vez que se mostrou necessário trabalhar também com os familiares e técnicos que acompanham as crianças, no sentido de os capacitar para que, no dia a dia, possam dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos especialistas.

Assim, no âmbito desta parceria com a CERCIAG e integrado no projeto designado “Grão a Grão”, o apoio que a Câmara de Águeda presta na área vai incidir sobre duas modalidades de intervenção: direta e indireta.

A direta destina-se a crianças que foram identificadas como apresentando perturbações da linguagem e/ou fala, que vão beneficiar de uma intervenção terapêutica individualizada em contexto escolar. A indireta respeita a uma intervenção mais universal, nomeadamente através da realização e dinamização de ações, tendo como objetivo a prevenção e capacitação, destinadas a famílias, educadores e/ou professores, dotando-os de ferramentas e estratégias de promoção da consciência fonológica que poderão ser implementadas no dia a dia com as crianças.

Neste sentido, a Câmara de Águeda concede à CERCIAG um apoio de 23 mil euros para executar este projeto, através do qual se espera contribuir para as futuras práticas de educadores de infância, professores, terapeutas da fala e outros profissionais com atuação nesta área, reconhecendo que a intervenção focada e diferenciada pode ter efeitos significativos no desenvolvimento da linguagem das crianças.

Refira-se que, além deste apoio de terapia da fala, a Câmarade Águeda presta, também nas escolas, apoio psicológico, através do GAPSI, que envolve técnicos especializados, quer da autarquia, quer dos diferentes parceiros que cooperam nesta área, a Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, bem como as instituições de solidariedade social Os Pioneiros e o Centro Social e Paroquial da Borralha.

Este apoio pode ser concretizado em cada escola do concelho, de acordo com o estabelecido com cada agrupamento de escolas, visando colmatar as dificuldades sentidas pelas escolas e instituições do Concelho de Águeda, de forma a intervir eficazmente nas problemáticas emocionais e comportamentais das crianças dos ensinos Pré-escolar e 1.º Ciclo do Município.