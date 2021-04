Câmara atribui 20 mil euros para Dumper da Junta de Luso

A Câmara da Mealhada aprovou, na última reunião, a atribuição de um subsídio de 20 mil euros à Junta de Freguesia de Luso para a aquisição de uma máquina basculante (Dumper), para auxiliar na limpeza/manutenção de jardins, valetas e linhas de água e nas operações de proteção civil e socorro da população em situações de emergência.

Na opinião do presidente da Câmara, Rui Marqueiro, “este é um equipamento fundamental” no apoio àquelas tarefas, “dada a importância de acautelar a limpeza/manutenção dos espaços e, desta forma, prevenir ou minimizar os efeitos, cada vez mais recorrentes, de catástrofes, ao nível de incêndios e condições climatéricas adversas”.

Para a Junta de Freguesia de Luso, a aquisição traduzir-se-á num “reforço de peso para a equipa, capacitando-a, sempre que necessário, para intervir com rapidez e meios adequados, sendo também uma aposta clara na autonomia dos serviços”.

Recorde-se que a Junta de Freguesia de Luso solicitou apoio financeiro à Câmara Municipal da Mealhada para a aquisição de um dumper 4X4, com pá frontal e um pequeno braço de retroescavadora, no âmbito do apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda do interesse da população, consagrado na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Na mesma reunião de Câmara, o executivo, liderado por Rui Marqueiro, aprovou a atribuição de uma verba de 20 mil euros a cada uma das freguesias – Barcouço, Casal Comba, Luso, Pampilhosa, Vacariça e União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes – para reforço, ainda em 2021, da capacidade de prossecução das suas competências materiais, no valor total de 120 mil euros. A proposta vai agora ser submetida à Assembleia Municipal da Mealhada.