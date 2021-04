CDS Águeda: Miguel Vidal de Oliveira encabeça candidatura à Assembleia

O primeiro nome do CDS à Assembleia Municipal de Águeda é Miguel Vidal de Oliveira, de 52 anos. É mestre em Biologia Celular e licenciado em Bioquímica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Foi formador do IEFP de Águeda, professor no ensino secundário, investigador e técnico superior do Centro de Neurociências de Coimbra – L. Associado.

Iniciou a atividade cívica aos 14 anos, tendo sido eleito para o Parlamento da Associação de Estudantes da Escola Secundária Marques de Castilho. Foi presidente da Comissão Política da Juventude Centrista de Águeda e, enquanto estudante da Universidade de Coimbra, integrou o Gabinete de Política Educativa da Direção Geral da Associação Académica, foi vice-presidente da Mesa da Assembleia Magna e venceu as eleições para a primeira Assembleia de Revisão dos Estatutos da Associação Académica de Coimbra. Foi eleito representante dos alunos na comissão instaladora do Departamento de Bioquímica, fez parte do Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências e Tecnologia, foi membro do Senado da Universidade de Coimbra e integrou a Secção de Investigação Científica do Senado da UC.

Miguel Vidal de Oliveira foi vereador da Câmara Municipal de Águeda entre 2013 e 2017. Atualmente, é deputado da Assembleia Municipal, pelo CDS.

“É do Miguel o maior número de intervenções, propostas e soluções apresentadas para o município ao longo do mandato que ora termina”, diz nota do CDS.