CENSOS 2021: Região está a cumprir na resposta pelos meios digitais

Prazo para responder termina a 3 de maio. Delegados do INE estimam que o volume de respostas pela Internet andará entre os 60 e 70 por cento neste momento.

Cerca de 70 por cento da população já tinha respondido pela internet aos Censos 2021 na nossa região, na passada terça-feira, estimam os delegados sub-regionais do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os números, aproximados e ainda oficiosos, para os concelhos de Anadia, Águeda e Oliveira do Bairro dão conta de uma participação “muito considerável” da população, que até ao dia 3 de maio continua a responder aos inquéritos da maior operação estatística do nosso país, realizada de 10 em 10 anos.

Num claro apelo à franja da população que ainda não iniciou o processo, os delegados sub-regionais acreditam que a grande maioria cumprirá esta questão obrigatória até segunda-feira, prazo dado para as respostas da população nos meios digitais.

Recorde-se que os cidadãos devem preencher os Censos preferencialmente pela Internet, através do site https://censos2021.ine.pt/, ou através do telefone 210 542 021, que além de ser uma linha de apoio permite responder aos Censos.

Caso não consiga responder daquelas formas, pode ainda recorrer ao balcão na Junta de Freguesia (E-balcão) da área de residência, assim como esperar pela visita do recenseador, que irá recolher respostas que não tenham chegado por telefone ou Internet. Em qualquer dos casos, é sempre necessário ter a carta que recebeu com os códigos.

Numa rápida abordagem pela região, o JB apurou que, no caso dos concelhos de Anadia e Oliveira do Bairro, “a campanha está a decorrer muito bem, sem incidentes, havendo aqui ou ali uma recusa, mas nada de especial”, disse ao JB João Bastos, delegado sub-regional desta área, estimando que o volume de respostas pela Internet andará entre os 60 e 70 por cento.

No caso de Águeda e Sever do Vouga, o delegado Gonçalo Roque estima que os números de resposta da população se aproximam igualmente dos 70 por cento, dando conta de “um processo calmo, sem grandes complicações”, que mostra “uma grande abertura da população para esta questão”.

“Os recenseadores estão motivados com a disponibilidade das pessoas e as recusas da população são muito pontuais”, refere.

Atenção às burlas

Ambos os delegados chamam a atenção para as burlas associadas ao processo, dizendo, no entanto, desconhecer qualquer situação anormal que possa ter ocorrido nos seus territórios de supervisão.

Os delegados aconselham a população a confirmar a identidade dos recenseadores em caso de dúvida ou de comportamento inadequado, lembrando que a GNR local tem todas as informações relativas à equipa que está no terreno.

A propósito desta questão, a Associação de Apoio à Vítima (APAV) lançou uma campanha nacional para prevenir burlas com os Censos 2021, lembrando que cada recenseador/a terá um cartão de identificação com o nome e fotografia, o logótipo do INE e a referência aos Censos 2021, acrescentando que esta identificação poderá ser confirmada na junta de freguesia, PSP, GNR ou na linha de apoio 210 542 021.

Alerta ainda o INE e a APAV que a resposta aos Censos é gratuita, não havendo lugar a qualquer pagamento, pedindo para as pessoas não abrirem ‘links’ de emails ou SMS sobre os recenseamentos e que não forneçam qualquer informação sobre os seus dados bancários.