Faleceu Mário Martinho, figura de referência no ciclismo

Vítima de doença súbita, Mário Martinho, um dos comissários de referência do ciclismo em Portugal, deixou-nos aos 70 anos.

Natural de Sá – Sangalhos, Mário Martinho dedicou várias décadas de vida ao ciclismo, sendo atualmente comissário e membro da Comissão de Ciclismo de Pista da Federação Portuguesa de Ciclismo. Teve sempre uma colaboração próxima com a Associação de Ciclismo de Aveiro (atualmente da Beira Litoral) e foi um empenhado dinamizador do desporto para pessoas com deficiência.

Desde 1993 que abraçou a causa do Ciclismo Adaptado. Conhecido e reconhecido pela sua paixão, entusiasmo e dedicação à modalidade, Mário Martinho era Associado de Mérito, Coordenador Técnico Nacional de Ciclismo e atual membro do Conselho de Arbitragem da ANDDI-Portugal.

Figura muito acarinhada e de uma grande simpatia, sempre disponível em ajudar, Mário Martinho ficará na memória de todos pelo seu relevante papel na promoção e desenvolvimento do ciclismo na região de Aveiro e a nível nacional.

O seu funeral realiza-se amanhã, às 15h, onde será sepultado no cemitério de Sangalhos.