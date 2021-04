Final intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura esta sexta-feira na Mealhada

A Câmara Municipal da Mealhada organiza, em parceria com a Rede de Bibliotecas de Mealhada, dia 16 de abril de 2021, a fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura, reunindo crianças e jovens dos 19 municípios da CIM – Região de Coimbra. Esta é a primeira vez que a Mealhada organiza esta fase intermunicipal.

Ultrapassada a fase municipal do Concurso Nacional de Leitura, os apurados, alunos do 1º ciclo ao Ensino Secundário, disputarão a fase intermunicipal, dia 16 de abril, altura em que decorrerá a prova escrita. No dia 21 de abril, de manhã, realiza-se a prova oral para os finalistas desta fase do concurso (em formato online) e que contará com apresentação do contador de histórias Jorge Serafim. Os vencedores, representantes de cada um dos níveis de ensino (1º, 2º e 3ºciclos e Ensino Secundário), irão representar a região na final nacional que decorrerá, dia 5 de junho, em Oeiras.

O Concurso Nacional de Leitura é o maior evento de promoção de leitura dirigido a estudantes e envolve centenas de alunos e professores de todo o país. Visa estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão leitora. A iniciativa tem como destinatários alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e alunos do ensino secundário. É organizado pelo Plano Nacional de Leitura, em articulação com a RTP, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e a Rede de Bibliotecas Escolares, incluindo as municipais.

Na Mealhada, os alunos aprovados para disputar a fase intermunicipal foram João Mano, Letícia Oliveira, Matilde Simões (1.º ciclo), Isaac Serra, Matilde Rodrigues, Maria Eduarda Gomes (2.º ciclo), Maria da Luz da Cruz, José Conceição e Sofia Costa (3.º ciclo).