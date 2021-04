Homem encontrado sem vida no sofá da própria casa na Mealhada

O corpo do homem em causa, já em elevado estado de decomposição, estava no sofá da residência, tendo sido encontrado pela GNR depois do alerta de familiares.

Um homem de 58 anos foi encontrado morto na sua própria casa, esta segunda-feira, nas imediações da Zona Industrial do Canedo (Ponte de Viadores), disse ao JB o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa, Fernando Abrantes.

O corpo do homem em causa, já em elevado estado de decomposição, estava no sofá da residência, tendo sido encontrado pela GNR depois do alerta de familiares, que não sabiam do seu paradeiro há vários dias.

O alerta para os bombeiros foi dado por volta das 19h, para a “remoção de um cadáver que estava em estado de decomposição muito avançado, exigindo trabalhos meticulosos para a sua remoção, que se prolongou pela noite de segunda-feira”, disse ao JB Fernando Abrantes.

De acordo com o comandante da corporação de Pampilhosa, o homem, quase sexagenário, vivia sozinho e “diz-se que era quezilento e problemático” mas “a família, volta e meia passava por casa ou pelas imediações para saber dele, o que já não acontecia há mais de duas semanas”, sublinhou.

A intervenção obrigou os operacionais dos bombeiros a usar respiração autónoma dado o estado de decomposição do corpo do homem, que foi transportado por uma viatura especializada da delegação de Águeda da Cruz Vermelha para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.