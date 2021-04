IPO de Coimbra e Hospital de Cantanhede firmam parceria para atividade cirúrgica

O IPO de Coimbra e o Hospital de Cantanhede estabeleceram um protocolo de cooperação, onde a gestão de recursos sairá reforçada, sobretudo no âmbito da atividade cirúrgica.

Em nota à comunicação social, o IPO de Coimbra esclarece que “promovendo uma atuação em rede na Região Centro, as atividades comtempladas no protocolo firmado, são no âmbito da atividade cirúrgica e encontram no novo Bloco Operatório Periférico o palco principal desta parceria.”

Assim, o protocolo firmado prevê que uma equipa de enfermagem do Hospital de Cantanhede se desloque ao IPO de Coimbra de forma a integrar as equipas e otimizar formação em contexto de trabalho. “Para além da otimização no uso desta infraestrutura, o protocolo prevê a eventual mobilidade de recursos humanos entre as duas instituições”, acrescenta a nota de imprensa.

Refira-se anda que o novo Bloco Operatório Periférico do IPO de Coimbra, inaugurado no passado dia 4 de fevereiro pela Ministra da Saúde, Marta Temido, inclui duas salas cirúrgicas equipadas com a mais avançada tecnologia, tratando-se de uma unidade inovadora e diferenciada do ponto de vista físico e tecnológico.