Rota da Bairrada e Alves Bandeira assinam parceria que dá descontos e vantagens

A Associação Rota da Bairrada (ARB) foi desafiada pela Alves Bandeira & CA (AB) – empresa de combustíveis com sede na região – a estabelecer uma parceria com vantagens em dose dupla.

Em 2017, a ARB lançou o ‘Cartão de Cliente Rota da Bairrada’, repleto de vantagens, às quais se soma agora mais esta: descontos em combustível – 6 cêntimos por litro, que podem ser usufruídos todos os dias e são acumuláveis com outras promoções, desde que até um total de 12 cêntimos por litro – e outros produtos – por soma e usufruto de pontos –, em todos os postos de abastecimento Alves Bandeira. Também os associados e parceiros da Rota da Bairrada vão poder usufruir de oportunidades únicas, sem qualquer custo extra. Basta que se identifiquem como “membros” da Rota da Bairrada para terem acesso a um cartão AB/ARB Frota, com vantagens distintas e mais aliciantes: desconto maior para consumos baixos e ajustável em consumos muito altos, com uma vertente de pagamento a crédito e acesso a uma plataforma de gestão dos consumos on-line.

O lançamento da nova aplicação da empresa Alves Bandeira está prevista para o primeiro trimestre de 2021, e os detentores de cartões AB passarão também a ter acesso a descontos, sempre que efetuarem compras nas lojas da Rota da Bairrada.

A Alves Bandeira & CA ganha assim o estatuto de parceiro da Associação Rota da Bairrada, assumindo esta como uma ação de responsabilidade civil, na medida em que é uma grande empresa com genes da Bairrada, mais propriamente na Mealhada.

Pedro Bandeira, administrador da Alves Bandeira, assume que “esta parceria se enquadra na estratégia de posicionamento da marca. Enquanto empresa de referência, sabemos e assumimos a responsabilidade de termos um papel ativo na sociedade. Nesse sentido, temos vindo a desenvolver vários projetos, parcerias e protocolos a nível regional e nacional, com o principal objetivo de apoiarmos associações e iniciativas como a da Rota da Bairrada”.

Por seu turno, Jorge Sampaio, presidente da Rota da Bairrada, salienta a importância do desenvolvimento destas parcerias para a prossecução dos objetivos da Rota da Bairrada e continuidade das suas ações e iniciativas de apoio à economia local.