Comissão Vitivinícola assume a presidência da Associação Rota da Bairrada

Ontem, dia 28 de junho, foi dia de eleições na Associação Rota da Bairrada. Houve uma única lista, que foi eleita. Os novos órgãos sociais já tomaram posse e vão estar em exercício neste próximo quadriénio. A presidência da direção cabe agora à Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB), liderada por Pedro Soares, que dará continuidade ao trabalho do Município de Anadia, na pessoa de Jorge Sampaio, e se propõe a projetar o papel da Rota na próxima década.

A direção é ainda composta pela Câmara Municipal de Cantanhede, no cargo de vice-presidente, pela Câmara Municipal de Vagos, pela Sociedade Agrícola dos Vinhos Messias, pela Caves São João, pela Churrasqueira Rocha e pela Quinta das Lágrimas. As Câmaras Municipais de Anadia e Mealhada assumem, respetivamente, as presidências das Assembleia Geral e do Conselho Fiscal. Deste primeiro órgão social fazem parte a Adega Cooperativa de Cantanhede e o Restaurante D. Lina, sendo o segundo coadjuvado pela Cave Central da Bairrada e pelo Restaurante Vidal.

Conscientes da crescente importância do enoturismo na valorização do espaço geográfico Bairrada, dos seus recursos endógenos e da economia local, e, por outro lado, do papel central que a Rota da Bairrada possui como associação dinamizadora e impulsionadora de boas práticas de enoturismo e como agente agregador da vasta oferta existente na nossa região, a Comissão Vitivinícola da Bairrada apresentou uma candidatura aos órgãos sociais da Associação Rota da Bairrada, tendo reunido um leque de parceiros, com valências distintas e agregadoras.

“Em 2008, a região, através da Comissão Vitivinícola da Bairrada, encomendou um estudo sobre a Rota da Bairrada que foi fundamental para o caminho traçado até ao momento. Acreditamos que esta é a altura certa para revisitar esse trabalho e avaliar, em conjunto com todos, o que foi feito, o que falta fazer e, eventualmente, o que já não possui interesse e deve ser ajustado. É fundamental projetar o futuro da nossa Associação. Esse será sem dúvida o primeiro grande desafio a que esta equipa se propõe.”, afirma Pedro Soares. “Uma Bairrada sem fronteiras, que articule com todos os agentes do território – Municípios, Turismo Centro de Portugal, Turismo de Portugal, Comunidades Intermunicipais, Produtores, Restauração e Hotelaria, entre outros – e que afirme o valor destas nossas “Terras de bem-viver”, a sua capacidade e o contributo decisivo para a valorização da Região Centro e de Portugal.”, acrescenta.