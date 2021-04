Jovem com Cão de Assistência diz-se vítima de discriminação

Jovem com complicações de saúde chegou a ser proibido de entrar com Cão de Assistência em casas comerciais de Oliveira do Bairro.

Oliveira do Bairro

Rodrigo tem problemas de saúde que justificam o apoio permanente de um cão de assistência, mas o desconhecimento da lei por grande parte da sociedade está a causar alguns embaraços ao jovem de Oliveira do Bairro, que chegou a ser proibido de entrar com a sua cadela, de nome Coli, em casas comerciais do concelho.

A família, que reconhece as melhorias de saúde do jovem, debate-se agora com este problema acrescido para sensibilizar tudo e todos para esta questão, devidamente consagrada na lei portuguesa.

Rodrigo tem 16 anos. Tem complicações de saúde com uma doença rara ao nível do sistema nervoso central e episódios de epilepsia, mas ganhou uma nova vida desde dezembro passado, ao ganhar um cão de assistência que lhe devolveu a esperança e, sobretudo, a felicidade.

