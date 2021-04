Jovens criam horta solidária para ajudar quem mais precisa na Paróquia de Oiã

Enquanto se aguarda a celebração do crisma, adiada pela pandemia, um grupo de jovens da Paróquia de Oiã está a dinamizar uma horta solidária para ajudar quem mais precisa, tentado suprimir as dificuldades da Cáritas em angariar alimentos, principalmente de frescos.

Aproveitando um terreno da paróquia, cedido entusiasticamente pelo pároco Mário Ferreira, o grupo de jovens preparou a terra e já começou o cultivo de 2.000 pés de várias espécies de couve, alface e tomate, para além de pepinos, pimentos, beringelas e abóboras.

“Esta ideia nasceu numa reunião de jovens de preparação para o crisma, no ano passado, mas como as sementeiras têm um tempo específico, avançámos agora, depois de falar com o padre Mário”, disse André Cardoso, animador deste grupo de jovens.

