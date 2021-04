Leandro Ramos torna-se no primeiro português a lançar o dardo acima dos 80 metros

O atleta oliveirense Leandro Ramos, do Sport Lisboa e Benfica, fez história em Vagos no último sábado, tornando-se no primeiro português a lançar o dardo acima dos 80 metros. O atleta de 20 anos, natural de Bustos, bateu assim o recorde nacional da disciplina (recorde de 78,44 metros, que também já lhe pertencia desde fevereiro), nas provas de observação de lançamentos, com a marca de 80,81 metros.

O atleta treinado por Carlos Tribuna tinha acabado de festejar um lançamento de 79,01 metros, igualmente recorde nacional, na competição, mas quis o destino que aquele fosse um dia perfeito para Leandro Ramos, conquistando uma marca que há muito perseguia.

“Bater o recorde nacional com uma marca acima dos 80 metros era algo que desejava há muito tempo. E tornar-me no primeiro português a fazê-lo foi algo que me fez sentir uma carga de energia louca”, referiu o atleta à Federação Portuguesa de Atletismo. “Sei que vou conseguir melhorar esta marca”, acredita ainda Leandro Ramos.

Carlos Tribuna corroborou esta certeza de Leandro Ramos, afirmando que “já no ano passado, depois de ultrapassarmos os 78 metros, fomos muitos regulares acima dos 75 metros. Não aconteceu no ano passado a marca, foi agora. É preciso dizer que 80 metros nem os melhores, os atletas que já ultrapassaram os 90 metros, conseguem fazer todos os dias.”

Em entrevista ao JB, em março, Leandro Ramos, depois de alcançar o recorde nacional, dizia sonhar chegar a número um do mundo.

O recordista nacional do lançamento do dardo tem agora o foco apontado para a Taça da Europa de Lançamentos, que se realiza a 8 e 9 de maio, em Split, na Croácia. Além da melhoria desta marca histórica, atleta e treinador acreditam na conquista de uma medalha. “Com esta marca, o Leandro pode almejar uma medalha e se isso acontecer já temos o nosso objetivo nesta competição super-cumprido”, defendeu Carlos Tribuna.

Este resultado confirma a qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-23, que tem lugar em Bergen, na Noruega, de 8 a 11 de julho, e a subida ao 14.º lugar mundial do ano em termos absolutos, atingindo, ainda, a 5.ª posição europeia.