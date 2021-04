Militar da GNR de Águeda apanhado a filmar colegas no duche

Militar colocou uma câmara no balneário feminino. Já foi aberto um processo disciplinar na GNR.

Um militar da GNR, do posto de Águeda, vai ser alvo de um processo disciplinar por ter sido apanhado a vigiar as colegas militares no duche, disse esta quarta-feira fonte da GNR.

A mesma fonte, citada pela Agência Lusa, refere que o militar colocou uma câmara no balneário feminino. O aparelho foi descoberto e depois de algumas diligências conseguiu chegar-se ao suspeito.

Entretanto, terá sido já aberto um processo disciplinar e o militar em causa, que se encontra de baixa médica, foi transferido para outra subunidade.