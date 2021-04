Palhaça prepara-se para receber um São Jorge “diferente” na Região de Aveiro

O S. Jorge será marcado este ano por via digital, mas terá um momento presencial com uma representação de cada agrupamento.

Este domingo, dia 25, os escuteiros da Região de Aveiro comemoram o dia do seu patrono mundial – S. Jorge -, naquela que será uma atividade “diferente” do género e alguma vez realizada na região. A organização está a cargo do Agrupamento 970 S. Pedro da Palhaça e conta com o apoio da Câmara de Oliveira do Bairro e da Junta de Freguesia da Palhaça.

O S. Jorge será marcado este ano pela situação que o mundo atravessa e, por tal, assumirá duas modalidades. A primeira por via digital, em que toda a atividade decorrerá através de plataformas digitais (canal de Youtube da Diocese de Aveiro e noutras plataformas digitais); a segunda será presencial (apenas no período da tarde) no Centro Escutista Padre Horácio Cura, na Palhaça. Neste caso, apenas virá uma representação de cada Agrupamento da Região de Aveiro, os quais estão obrigados ao cumprimento de todas as normas em vigor impostas pelas autoridades de saúde.

As atividades têm início às 9h30 de domingo, com a abertura, à qual se segue O Grande Jogo, subordinado ao imaginário da atividade “Ao encontro de São Jorge na Palhaça” e em que cada equipa é composta por escuteiros de várias idades que, a partir das suas casas, darão o melhor de si neste desafio.

Depois do almoço (12h30), haverá a transmissão da encenação da “Chegada da Rainha D. Maria à Estalagem da Palhaça” (15h) e Eucaristia (15h30), celebrada por D. António Moiteiro, Bispo de Aveiro. Cerca das 16h45 realizar-se-á a cerimónia protocolar de encerramento do S. Jorge 2021, que contará, entre outras, com as intervenções do Chefe do Agrupamento 970 da Palhaça, Mário Braga, do Chefe Regional, José Carlos, Santos, e do presidente da Câmara, Duarte Novo.