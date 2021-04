Páscoa sem chuva na região abre semana de bom tempo

Páscoa de clima ameno. Região com tempo seco até terça-feira, pelo menos, e até com aumento dos valores da temperatura.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) este Domingo de Páscoa será marcado na região por céu pouco nublado ou limpo. Aumento temporário de nebulosidade na região Sul durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada. Haverá ainda neblina ou nevoeiro matinal, em especial também na região Sul.

O vento soprará em geral fraco predominando do quadrante norte, sendo por vezes forte (até 40 km/h) do quadrante leste nas terras altas do Norte e Centro até ao meio da manhã. Pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro. Pequena subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e na região Sul.

Na segunda-feira, o céu vai estar pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no Baixo Alentejo e Algarve durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros. Vento fraco, soprando temporariamente moderado (até 25 km/h) de noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde, e sendo fraco a moderado (até 30 km/h) nas terras altas, do quadrante leste até ao meio da manhã e de noroeste a partir do final da tarde. Neblina ou nevoeiro matinal, em especial na região Sul. Pequena subida de temperatura no interior Norte e Centro.

A previsão para terça-feira dá conta de céu pouco nublado ou limpo, aumentado de nebulosidade por nuvens altas nas regiões Centro e Sul a partir da tarde. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, soprando moderado a forte (até 40 km/h)do quadrante leste nas terras altas a partir do final da tarde. Neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste das regiões Centro e Sul. Pequena descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.