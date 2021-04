PS Águeda: Francisco Vitorino é candidato à Câmara e Gil Nadais à Assembleia

Os dois nomes foram aprovados por unanimidade no seio da concelhia, que classifica estes candidatos “personalidades íntegras e com importantes provas dadas”.

A Comissão Política Concelhia de Águeda do Partido Socialista anunciou Francisco Vitorino como candidato à Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas, com o mote de candidatura “Relançar Águeda”.

A concelhia do PS avançou, igualmente, no passado domingo, que Gil Nadais será o cabeça de lista da candidatura à Assembleia Municipal. Os dois nomes foram aprovados por unanimidade no seio da concelhia, que classifica estes candidatos “personalidades íntegras e com importantes provas dadas, com reconhecidas competências profissionais, cívicas e políticas, que se dispõem a dar o seu contributo para relançar o município de Águeda e colocá-lo no caminho certo”.

Nota da concelhia refere que “após quatro anos de mera gestão, sem rasgo e sem ambição, muito pouco participada e com tantas opções duvidosas, que parece sobreviver de inaugurações e da gestão ineficiente de projetos lançados pelo Partido Socialista, Águeda poderá retomar uma posição liderante na inovação e no lançamento de novos projetos, assentes na competência, na seriedade e na dinâmica da gestão pública”.

Francisco Vitorino é diretor do Agrupamento de Escolas Águeda Sul e ex-presidente da Assembleia Municipal de Águeda e Gil Nadais é secretário-geral da Abimota e ex-presidente da Câmara Municipal. “São personalidades com forte sentido ético, que farão todos os esforços para dar novas respostas aos anseios das pessoas, melhorando a qualidade de vida em todos os lugares de Águeda, que pode voltar a ser uma terra liderante nas melhores práticas ao nível da inovação, da criação e valorização do emprego, das respostas às famílias, às empresas e às coletividades”, considera o partido.

“Neste tão difícil e desafiante contexto em que vivemos”, o PS está confiante de que, “em articulação com o poder central, é possível ir mais longe na dinamização e qualificação do investimento, na promoção de mais habitação digna e acessível, no desenvolvimento tecnológico, nas respostas sociais, no ambiente, no apoio à cultura, à educação e ao associativismo, valorizando toda a diversidade do concelho”.