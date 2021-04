Sagres, Radler, Bohemia e Água de Luso conquistam Ouro no Monde Selection 2021

A Sagres, a Sagres Radler, a Bohemia e a Água de Luso são uma vez mais reconhecidas e premiadas com Ouro num dos mais rigorosos concursos mundiais, o prestigiado Concurso Internacional Monde Selection de La Qualité 2021.

“Estas distinções espelham o compromisso destas marcas do portefólio da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas com a qualidade e respectivo controle que implementam em todo o processo, desde a aquisição das matérias-primas, à produção de cervejas, à captação de águas minerais naturais, ao engarrafamento até à distribuição”, justifica a empresa.

De salientar o lugar de destaque que a Sagres já ocupa, enquanto uma das marcas de cerveja mais premiadas no Mundo, com mais de 60 Medalhas no Monde Selection, uma proeza mundial que confirma a sua qualidade além-fronteiras. A Cerveja Sagres conquista assim a sua 24ª Medalha de Ouro, a Cerveja Bohemia Original é distinguida pela 16ª vez consecutiva e a Água de Luso recebe o galardão Ouro no concurso internacional Monde Selection de La Qualité, pelo 12ª ano consecutivo.

“Estamos muito orgulhosos, uma vez mais, por estas distinções internacionais, um importante reconhecimento do nosso trabalho em oferecer a todos os consumidores produtos únicos, originais e de qualidade superior. Estas distinções consolidam a nossa posição enquanto Grupo que antecipa tendências e procura responder atempadamente às necessidades dos consumidores”, afirmou Nuno Pinto de Magalhães, Director de Comunicação e Relações Institucionais da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas.

Recorde-se que o Monde Selection de la Qualité é um prestigiado Concurso mundial que desde 1961 distingue as marcas de maior qualidade e que maior satisfação oferece ao consumidor. Com um painel de especialistas internacionais que avaliam de forma criteriosa e com base em diversos parâmetros cuidadosamente selecionados a qualidade dos vários produtos.