Taça da Europa de BMX 2021 termina na pista olímpica de Sangalhos

A pista olímpica de BMX do Centro de Alto Rendimento de Anadia, na freguesia de Sangalhos, será o palco para as duas últimas rondas da Taça da Europa de BMX Race, nos dias 4 e 5 de setembro.

A decisão da Taça da Europa desta disciplina olímpica do ciclismo promete ser o momento alto de uma temporada que, em Portugal, vai estender-se de junho a outubro, com grande abrangência territorial.

A Taça de Portugal terá oito provas pontuáveis, distribuídas por quatro jornadas duplas. Inicia-se, em Portimão, nos dias 5 e 6 de junho. Viaja depois para Setúbal (31 de julho e 1 de agosto), Figueira da Foz (25 e 26 de setembro) e Quarteira, Loulé (9 e 10 de outubro).

O Campeonato Nacional marcará a estreia competitiva de alto nível da nova pista de BMX de Coimbra, no dia 4 de julho. No dia 29 de agosto, como preparação para a Taça da Europa, que decorre na semana seguinte, a pista do Centro de Alto Rendimento de Anadia recebe o Grande Prémio de Portugal.