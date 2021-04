Tributo a Jaime Cortesão em Ançã

No âmbito das comemorações do 47.º aniversário do 25 de Abril, foi prestada uma homenagem a Jaime Cortesão, em Ançã.

Antes da sessão solene comemorativa do 47.º aniversário do 25 de Abril no Município de Cantanhede, em Ançã, representantes dos órgãos autárquicos e alguns convidados prestaram um tributo a Jaime Cortesão, grande defensor das causas da democracia e da liberdade, com a deposição de uma coroa de flores junto ao seu busto na vila histórica.

Na ocasião, o anfitrião, o presidente da Junta de Freguesia, Cláudio Cardoso, enalteceu “o simbolismo da data comemorativa” destacando “a esperança e determinação de continuarmos a construir a democracia, a igualdade e luta por mais desenvolvimento e qualidade de vida”. O autarca homenageou ainda a “figura relevante que foi Jaime Cortesão, enquanto escritor, político, poeta, médico e humanista, na luta pela liberdade”.

O ato solene teve a participação da presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, do presidente da Assembleia Municipal, João Moura, do vice-presidente da autarquia, Pedro Cardoso, dos vereadores Adérito Machado e Célia Simões, da deputada Cristina de Jesus e de representantes dos partidos com assento na Assembleia Municipal.