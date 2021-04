Trio de músicos bairradinos grava primeiro tema no Centro de Artes de Águeda

“Fado Malvado” é o nome do novo projeto de originais dos músicos António Justiça (voz e guitarra), Davide Amaral (guitarras) e Filipe Ricardo Silva (acordeão). António Justiça é natural de Ílhavo, e Davide Amaral e Filipe Ricardo são de Águeda, ambos professores no Conservatório de Música da Bairrada, no concelho de Oliveira do Bairro.

O trio prepara o seu primeiro álbum de originais, para ser lançado este ano e conta com a participação de Quiné Teles na bateria e percussões. O primeiro tema a ser apresentado do álbum chama-se “O tempo”. Foi lançado com vídeo clip no Youtube, no dia 2 de abril.

Com música do Fado Malvado e letra de Dénis Conceição, “O tempo” é uma homenagem a todos aqueles que trabalham na área da cultura e que viram as suas vidas ficarem paradas devido à pandemia que nos afeta. E não só os artistas, são muitos mais, desde técnicos de som, luz, a assistentes de sala, de palco, etc..

O vídeo foi filmado no Centro de Artes de Águeda e contou com a colaboração e participação de alguns dos funcionários deste equipamento cultural, “que aceitaram desde logo participar, sem hesitações”, referem os músicos, agradecendo o gesto.