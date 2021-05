Acidente no Troviscal com despiste de carrinha

Oliveira do Bairro

Uma carrinha ligeira de transporte de mercadorias embateu, ao início da tarde, numa casa de habitação na Rua Arlindo Vicente, no Troviscal, provocando ferimentos ligeiros nos dois ocupantes da viatura.

O veículo, por razões desconhecidas, embateu naquela casa, capotando de seguida, num acidente registado por alerta às 13h25 desta segunda-feira.

Os Bombeiros de Oliveira do Bairro estiveram no local com nove operacionais, apoiados por três viaturas.

A GNR também esteve no local. A situação está regularizada no local.