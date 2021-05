Águeda, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga unidos em projeto cultural único

“3 Territórios, 1 Rio que nos une” é um projeto interconcelhio de programação cultural em rede, ligando os Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga. Vai decorrer a partir de julho e, ao mesmo tempo que promove a cultura e o turismo, valoriza o rio, as coletividades e o património destes três territórios.

O projeto foi apresentado na quinta-feira, dia 13 de maio, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Águeda, estando as autarquias de Águeda, de Albergaria-a-Velha e de Sever do Vouga, representadas, respetivamente, por Edson Santos, António Loureiro e António Coutinho.

Esta ligação cultural em rede entre os três municípios tem a duração de 12 meses e implica um investimento de 297.900 euros, totalmente suportados por fundos comunitários, através do Fundos FEDER, no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro.

Também a candidatura apresentada pelos municípios de Anadia, Oliveira do Bairro e Tábua para a dinamização do projeto da cultura em rede “Fora da Caixa”, no valor de cerca de 300 mil euros, foi aprovada pelo Programa Operacional Regional do Centro – Portugal 2020, sendo a mesma financiada a cem por cento pelos fundos comunitários.

Vertente cultural e gastronómica

No projeto “3 Territórios, 1 Rio que nos une”, privilegia-se a utilização dos espaços envolventes ao Rio Vouga e à Pateira de Fermentelos, tendo os três municípios lançado o repto às instituições locais para a produção de espetáculos. Para além dos Municípios, também as coletividades dos três concelhos irão trabalhar em conjunto e dessa união artística resultará a criação de um Hino, intitulado “Nascer de um Rio” e que vai ser apresentado pelos grupos e bandas musicais dos três territórios.

Com a apresentação foi dado o pontapé-de-saída do projeto e, na oportunidade, Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, salientou a dinâmica que caracteriza os três Municípios, acreditando que esta cultura em rede projeta os três territórios aos níveis regional, nacional e internacional. “Estão reunidas as condições para fazermos deste um projeto vencedor, que vai promover e divulgar a nossa cultura e gastronomia e espero que, no final, possamos ter as raízes criadas para continuar, crescer e fazer cada vez melhor”, declarou, evidenciando que a parceria institucional criada no âmbito deste projeto em concreto pode manter-se em edições futuras do evento.

Edson Santos realçou a importância de desenvolver parcerias em rede, frisando que este projeto que está a ser dinamizado, para além da vertente cultural e gastronómica, permite apoiar “as instituições e coletividades sediadas nestes Municípios e que têm passado muitas dificuldades no último ano”.

O projeto inclui três espetáculos musicais, três espetáculos de luz, cor e magia & artes circenses, sete esculturas, um Festival e rota gastronómica, recriações históricas e atividades náuticas & birdwatching.

Destaque para o espetáculo musical, realizado por bandas filarmónicas locais, numa performance da qual faz parte a interpretação do Hino ao Vouga “Nascer de um Rio”, uma obra musical criada em conjunto. Será nas três Margens da Pateira, nos dias 31 de julho e 1 de agosto (Águeda). Nesses dias haverá também um Espetáculo de Luz, Cor e Magia & Artes Circenses denominado “A Lenda do Rio”, um espetáculo performativo com coreografia baseada em artes circenses, com participação da comunidade /associações e que recuperará lendas e histórias do Rio Vouga (acompanhado por um espetáculo de pirotecnia com drones, através de animação com luz, e respetivas artes circences.

Estes espetáculos serão repetidos em Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga.