Anadia: CDS/PP anuncia apoio ao MIAP

Após conhecimento da recandidatura da atual presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, nas próximas eleições autárquicas, a Comissão Política Concelhia de Anadia do CDS-PP decidiu apoiar a candidatura do MIAP (Movimento Independente Anadia Primeiro).

Em nota à comunicação social, os centristas de Anadia alegam que “considerando a atuação positiva do atual executivo Camarário e na generalidade das Juntas e Uniões de Freguesia, o que tem proporcionado o desenvolvimento do concelho”, vão, não só apoiar a candidatura do MIAP, como também integrar os seus elementos na mesma, “para contribuírem para uma melhoria dos quadros do Movimento”.

“Iremos assim integrar e participar na candidatura do MIAP para as eleições autárquicas, dando o nosso contributo e visando pela melhoria de qualidade de vida e bem-estar da população e consequentemente tornar Anadia num município mais próspero”, destaca aquela estrutura partidária.

O CDS/PP Anadia clarifica ainda que continuará a manter a sua identidade e, à semelhança da atuação que tem tido no decorrer dos últimos anos, “com uma oposição construtiva e incisiva, não nos absteremos de continuar a apresentar propostas e sustentar opiniões que no nosso entender beneficiem os anadienses.”

Na foto, a edil anadiense Teresa Cardoso, com a deputada centrista na AM de Anadia, Sandra Marisa Queiroz e Henrique Semedo, presidente da Comissão Política Concelhia do CDS/PP – Anadia.