Apoio de 73 mil euros para Mata do Buçaco e Bombeiros do concelho da Mealhada

Apoio para custos fixos da Fundação Mata do Buçaco e auxílios às duas corporações para combater vespa asiática.

A Câmara da Mealhada aprovou, na última reunião do executivo, a atribuição de 73.482 mil euros de apoios à Fundação Mata do Buçaco (FMB) e aos bombeiros voluntários da Mealhada e da Pampilhosa.

O apoio à FMB, aprovado por maioria, é de 70 mil euros e visa assegurar os custos fixos daquela instituição, como salários (nomeadamente da equipa de florestais que se manteve em funções), impostos, contribuições e outras despesas. A FMB esteve encerrada de 15 de janeiro a 5 de abril, devido à pandemia, pelo que não registou qualquer receita oriunda de visitantes. “Contudo, os trabalhos de conservação e manutenção da mata prosseguiram ao longo dos três meses, sem que haja contrapartida pelo lado da receita, a qual se revela praticamente nula”, refere o pedido de apoio dirigido à Câmara da Mealhada.

Os subsídios concedidos às duas corporações de bombeiros do Município enquadram-se no “Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa velutina em Portugal”. À Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Mealhada foi atribuído um apoio de 1500 euros, enquanto à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa foi atribuído um apoio de 1.982 euros (inclui a aquisição das munições).

As várias ações de controlo e destruição de ninhos, bem como de toda a gestão da informação relacionada com a vespa velutina, vigilância passiva, vigilância ativa, formação, divulgação e monitorização contam com a colaboração dos bombeiros e incluem a testagem de novas metodologias.