Arranca esta sexta-feira o “Festival i!” em Águeda

O 12º Festival i! arranca hoje, sexta-feira, às 21h00, no CAA – Centro de Artes de Águeda, com sala já esgotada, dentro da lotação permitida. No fim-de-semana, o i! passa também pela Biblioteca Municipal e pelo Cine-Teatro São Pedro, que substitui a Casa do Adro, devido à previsão de chuva. Os últimos bilhetes estão à venda no CAA e em Ticketline.pt .

A noite de abertura, está a cargo da Jangada Teatro e Orquestra Filarmonia das Beiras, com “Pinóquio“. Durante o fim-de-semana, o festival tem as manhãs reservadas para os bebés, na Biblioteca Municipal Manuel Alegre, com Mozartini (sábado) e Ah! Ah! Ah! (domingo, já esgotado). As tardes começam às 14h30, no exterior do CAA, com os alunos da Escola de Palco a conduzirem o público pelos Percursos no Olimpo. Depois, às 15h30, a festa das artes em família segue para o Auditório: no sábado, com “Assim Devera eu Ser“, a história de Amália para os mais novos, pelas vozes de Celina da Piedade, Sara Vidal e Catarina Moura; no domingo, com “Jota Ginja, o Quase Ninja“, um personagem de livro infantil que salta agora para o palco, numa grande produção.

Os fins de tarde, devido à previsão de chuva para o fim-de-semana, mudam-se da Casa do Adro para o Cine-Teatro São Pedro. Seiva estreiam, no sábado às 18h00, uma nova versão do seu concerto, num formato especial de interação com as famílias. No domingo, a fechar esta especial 12ª edição do i!, Crassh_DuoCircus transportam-nos para uma viagem louca aos sons que julgamos ser impossíveis.