Atividade letiva presencial de regresso à Universidade Sénior da Curia

A Universidade Sénior da Curia (USC) vai retomar as atividades letivas presenciais, já amanhã, segunda-feira, dia 3 de maio.

Uma vez que as aulas foram suspensas em janeiro, ainda no decorrer do 1.º semetres, as aulas serão retomadas conforme a Planificação Anual definida para cada Unidade Curricular (UC).

Assim, a USC decidiu que as novas UC previstas para o 2.º semestre não vão ocorrer este ano letivo, uma vez que vão ser retomadas as aulas do 1.º semestre, que se irão estender até fim do ano letivo.

Segundo a autarquia anadiense “a experiência e a responsabilidade de todos na USC têm mostrado que os espaços letivos continuam a ser locais seguros, em virtude das medidas de segurança implementadas e dos comportamentos de todos”. De sublinhar que este regresso traz também um aspeto positivo, uma vez que muitos dos alunos já foram inoculados com uma ou duas doses, o que também dá confiança e segurança.

Ainda assim, e à semelhança do que já aconteceu no início do corrente ano letivo 2020-2021, será obrigatório o uso da máscara em todos os locais letivos, a higienização das mãos e o distanciamento físico. A redução da capacidade dos espaços letivos mantém-se, como no caso do Auditório, Espaço Vida Ativa (EVA) e demais espaços letivos no Curia Tecnoparque.