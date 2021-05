Autárquicas: PSD recandidata Simão Vela para a Junta de Oliveira do Bairro

Simão Vela é presidente de Junta desde 2017 e continua a ser a escolha do PSD para Oliveira do Bairro.

O atual presidente da Junta de Oliveira do Bairro, Simão Vela, volta a candidatar-se ao cargo, anunciou o PSD em plenário, no passado sábado.

Simão Vela tem 33 anos, natural e residente em Oliveira do Bairro. Licenciado em Enfermagem pela Universidade de Aveiro com pós-graduação em Urgência e Emergência em Coimbra. Exerceu a profissão de enfermeiro durante 4 anos, no Centro de Saúde de Oliveira do Bairro e na Santa Casa da Misericórdia.

Tem experiência associativa ligada ao desporto, com passagens pelo Atómicos Sport Clube, Oliveira do Bairro Sport Clube e Sporting Clube de Fermentelos.

Atualmente é empresário na área dos seguros e sócio de uma clínica de saúde.

Desde 2017, é presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro.