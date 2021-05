Autárquicas: Rui Morais é o candidato do CDS à Junta de Oliveira do Bairro

Rui Morais tem 48 anos e reside em Oliveira do Bairro e já foi chefe de divisão na autarquia oliveirense.

A escolha do CDS para encabeçar a lista candidata à Junta de Oliveira do Bairro é Rui Morais, anunciou a concelhia do partido.

Rui Morais tem 48 anos e reside em Oliveira do Bairro. É licenciado em Engenharia Civil, pelo Instituto Politécnico de Leiria, Mestre em Engenharia Rodoviária, pela Universidade de Coimbra, e pós-graduado em Gestão Municipal de Proteção Civil, pelo Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração (ISCIA) de Aveiro.

Profissionalmente, foi Diretor de Obra em duas empresas da área da construção civil, tendo depois assumido funções no Município de Oliveira do Bairro, onde assumiu cargos de liderança, enquanto chefe de divisão, nas áreas das Obras Municipais e da Gestão Urbanística.

Atualmente, é chefe da ivisão de Planeamento e Obras do Município da Murtosa.

Ao nível associativo, assume atualmente o cargo de vice-presidente da Associação de Pais da Escola Secundária de Oliveira do Bairro.