Aveiro: Domingo dedicado à saga Star Wars e ao Dia da Mãe na Fábrica Centro Ciência Viva

Amanhã, domingo, dia 2 de maio, haverá muita animação na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro. As famílias têm à sua espera workshops dedicados à mítica saga Star Wars, e em simultâneo decorre um programa especial de atividades dedicado ao Dia da Mãe.

Assim, das 10h00 às 12h30, os fãs de Star Wars podem contar com um Workshop no Dóing Makerspace, onde vão construir um sabre de luz e conhecer um robô BB8. Já na Oficina dos Robôs, das 10h às 11h30, os participantes vão construir e programar os míticos Robôs da Guerra das Estrelas e divertir-te ao máximo com os seus movimentos. Sem grandes batalhas intergalácticas, será certamente uma experiência inesquecível.

Por ser o Dia da Mãe, a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro preparou também para essa manhã um programa especial de atividades para celebrar e tornar esse dia ainda mais especial. As famílias serão convidadas a resolver um grande desafio com sabor a chocolate, a fazer um creme esfoliante amigo do ambiente e a voar numa história cheia de mimo e rigor científico. A diversão está garantida.

As inscrições podem ser feitas por e-mail para fabrica.cienciaviva@ua.pt.