Bloco de Esquerda avança com Bárbara Duarte à Câmara da Mealhada

Bárbara Duarte e Ana Luzia Cruz são, respetivamente, as candidatas do Bloco de Esquerda à Câmara e à Assembleia Municipal da Mealhada nas próximas autárquicas. Apresentam-se nesta candidatura “com a convicção plena de que é possível romper com a estagnação do concelho” e “ trazer para a política local novos valores e novas ideias”. São de opinião que “é urgente uma reforma no/ao serviço da comunidade, mais democrática, mais próxima dos jovens, dos idosos e dos mais vulneráveis”.

As candidatas do Bloco referem que “depois de quatro anos de promessas por cumprir, falta de respostas adequadas no setor social, obras adiadas ou estagnadas, problemas graves ao nível da mobilidade dos cidadãos e da modernização do espaço urbano, o concelho não pode continuar refém deste PS”. Consideram que no atual contexto pandémico, “as fragilidades do concelho agudizaram-se” e que é necessário “impedir o aumento da pobreza e estimular a economia local, priorizando os setores mais prejudicados pela pandemia: comércio, restauração e cultura”.

Falam ainda de um necessário investimento na habitação social e na reabilitação urbana, na eliminação das “inúmeras barreiras arquitetónicas” em todo o concelho e são a favor de um transporte público de qualidade. Pretendem ainda “primar pelo rigor e transparência na ação política” e defendem um concelho mais humanista, que responda igualmente pelo bem-estar animal e pela defesa ambiental.

As candidatas

Bárbara Duarte é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, frequenta o mestrado em Ciências Jurídico-Políticas na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, com foco primordial em Direitos Humanos e Direito à Educação. Natural e residente na vila de Pampilhosa, desde cedo se dedica ao associativismo, quer nos corpos gerentes, quer como elemento na atividade principal, destacando-se a Filarmónica Pampilhosense e o Grupo Etnográfico de Defesa do Património e Ambiente da Região de Pampilhosa.

Ana Luzia Cruz é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Aveiro e é professora do Agrupamento de Escolas da Mealhada. É dirigente do Sindicato de Professores da Região Centro e faz parte da Direção Distrital do Bloco de Esquerda. É deputada da Assembleia Municipal da Mealhada desde 2017.