Câmara amplia sistema de monitorização do trânsito da Cidade de Águeda

A informação recolhida permite entender as dinâmicas padrão resultantes das atividades económicas e sociais do município e da região.

A Câmara Municipal de Águeda ampliou o sistema de monitorização do trânsito da cidade, sendo que os novos pontos de recolha de informação estão localizados na Rua dos Industriais e na Rua Dr. Mateus Barbas dos Anjos.

Este sistema recorre à utilização de radares fixos, com autonomia energética. A informação recolhida permite entender as dinâmicas padrão resultantes das atividades económicas e sociais do município e da região, bem como perceber o impacto de eventos ou anomalias (ex: período de confinamento) no tráfego e nas rotinas comunitárias.

Todos os dados obtidos são disponibilizados ao público através da Plataforma de Dados Abertos de Águeda, aqui, e são passíveis de serem reutilizados por outras instituições, empresas ou entidades privadas interessadas em estudar ou integrar os mesmos em aplicações diversas.

Entre a informação que é possível obter está: número de veículos por hora; informação da hora de ponta e possibilidade de adaptação dos gráficos para análise de diferentes períodos; percentagem de tipos de veículos, por período temporal; valores de tráfego por dia da semana; velocidades máximas lidas e percentagem de violações às regras de trânsito consideradas para cada via.

Toda a informação proveniente deste sistema de monitorização pode ser consultada em: