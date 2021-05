Câmara da Mealhada assinada Dia da Criança com teatro e oferta de livro

A Câmara da Mealhada vai assinalar o Dia da Criança com um espetáculo infantil, gratuito, no Cineteatro Messias, dia 6 de junho, e a oferta de um livro a todas as crianças do concelho a frequentar jardim de infância, escolas do primeiro ciclo e instituições particulares de solidariedade social (IPSS).

São cerca de 1200 crianças, que frequentam o pré-escolar público e privado e o 1.º CEB em 11 jardins de infância, seis escolas e diversas IPSS, no concelho da Mealhada, que irão receber um livro como forma de comemoração do Dia da Criança (1 de junho).

A autarquia irá ainda oferecer o espetáculo de teatro infantil “Viagem a um mundo encantado”, que vai decorrer dia 6 de junho (domingo), no Cineteatro Messias. A peça proporciona uma viagem pelos vários sucessos dos filmes de animação, com muitas personagens que fazem as delícias dos mais pequenos: uma princesa do gelo, um príncipe das arábias, uma princesa presa na torre, uma sereia… Mas a história retrata também vários problemas da sociedade atual, colocando os pais a pensarem nalgumas questões como o abuso de poder, a amizade, a tolerância, o amor, a aceitação da diferença, a superação das dificuldades.

O espetáculo, para maiores de 3 anos, terá entrada gratuita, mas é de reserva obrigatória e, para que chegue ao maior número possível de crianças (dadas as restrições de lotação da sala devido à pandemia), cada criança ou grupo de crianças do mesmo agregado familiar só poderá ser acompanhada por um adulto.

Recorde-se que, habitualmente, a Câmara da Mealhada organiza, neste dia, em conjunto com diversas entidades, um dia de múltiplas atividades no Parque da Cidade. No ano passado, devido à Covid-19, esta iniciativa não se realizou e, este ano, em concertação com o Agrupamento de Escolas da Mealhada, foi decidido evitar-se também celebrações potenciadoras de aglomerados de crianças.

“Num ano tão difícil para as crianças mais pequenas, achámos que devíamos assinalar este dia ainda de uma forma bastante comedida, mas não deixando de lhes dar alguma alegria, proporcionando algo de diferente a propósito desta data. Esperemos que, no próximo ano, já consigamos fazer esta grande festa no Parque da Cidade da Mealhada”, refere Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal.