Câmara investe 300 mil euros no Pavilhão Desportivo de Oliveira do Bairro

Para além de trabalhos na cobertura do edifício, a empreitada contemplou ainda intervenções de beneficiação no seu interior.

O Município de Oliveira do Bairro fez um investimento superior a 300 mil euros no Pavilhão Desportivo Municipal da cidade, oferecendo agora melhores condições aos seus utilizadores, nomeadamente alunos do ensino secundário, associações desportivas e população em geral.

De acordo com Susana Martins, vereadora do Desporto da autarquia bairradina, “o pavilhão municipal necessitava, há já alguns anos, de uma intervenção que melhorasse as suas condições de salubridade e de segurança, pelo que aproveitámos o período de menor utilização, devido às restrições impostas no âmbito do combate à pandemia, para avançar com as obras”.

A vereadora do Município de Oliveira do Bairro explicou que a intervenção no referido equipamento desportivo teve como objetivo principal “resolver as situações mais graves, que se relacionavam com infiltrações de água, provenientes da cobertura e da zona de duches”. Para além de trabalhos na cobertura do edifício, a empreitada contemplou ainda intervenções de beneficiação no seu interior, tendo sido implementadas medidas de melhoria da eficiência energética nos balneários.

O piso do pavilhão mereceu também trabalhos de manutenção, que abrangeram ainda o palco e as salas de atividades, nomeadamente o afagamento dos pisos de madeira e a aplicação de um verniz específico para pavimentos desportivos, com a remarcação das linhas de jogo oficiais das modalidades de Basquetebol, Andebol, Futsal e Voleibol.

Este equipamento recebeu ainda um novo marcador multidesportivo (painel eletrónico), com tecnologia LED e mesa de comando tátil, preparado para a realização de jogos oficiais de diversas modalidades e equipado com um painel vídeo LED, que permite reforçar a comunicação e o ambiente durante as atividades. Foram ainda substituídos, nas tabelas de basquetebol, os painéis marcadores do tempo de posse de bola.