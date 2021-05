CDS: Duarte Novo é recandidato à Câmara de Oliveira do Bairro

O presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, vai recandidatar-se para um novo mandato, infrmou a concelhia do CDS na manhã desta segunda-feira.

Para a Assembeleia Municipal o partido volta a apostar em Francisco de Oliveira Martins (atual presidente daquele órgão) e para as freguesias vai tentar a recandidatura e Acílio Ferreira, para a União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa.

Para as restantes freguesias, o CDS aposta em três novidades, a começar por Oiã onde o candidato será Celestino Vicente. Para Oliveira do Bairro o cabeça de lista é Rui Morais e para a Palhaça a escolha foi António Quinta Nova.

Estes nomes foram aprovados por unanimidade no seio da Comissão Política do CDS-PP de Oliveira do Bairro. Para a líder da estrutura, Lília Ana Águas “definimos de forma clara o perfil de autarca que pretendemos, de acordo com os valores que defendemos, que nos identificam e pelos quais trabalhamos. Pessoas honestas, com percurso profissional de excelência, sentido de responsabilidade, forte vocação de serviço à causa pública e com uma ligação forte e de grande proximidade às suas comunidades”.

