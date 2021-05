CDU Mealhada aposta em João Marques para a Câmara e em João Louceiro para a Assembleia

A CDU Mealhada apresentou ontem, dia 22 de maio, os seus candidatos à Câmara e Assembleia Municipal. Para a Câmara a aposta recai em João Marques, jovem professor da Pampilhosa. Para a Assembleia Municipal, João Louceiro, atual eleito, representa a garantia de continuidade do trabalho realizado até aqui.

João José Pereira Marques tem 46 anos de idade. É Licenciado em Matemática, ramo de Formação Educacional, Licenciado em Informática – via Ensino e Mestre em Administração e Organização Escolar. É Professor de Matemática do 3.º ciclo e secundário do quadro do Agrupamento de Escolas José Saramago – Poceirão – Palmela. Atualmente é Diretor Pedagógico de uma escola particular. É membro do PCP. Foi eleito recentemente para a Direção do Sindicato dos Professores da Região Centro. Foi presidente da Direção do CAPP – IPSS da Pampilhosa.

João Manuel Lima Louceiro tem 60 anos, e reside na Pampilhosa. É licenciado em Biologia, Ramo Educacional, professor de Ciências da Natureza e matemática do 2.º ciclo do ensino básico dos quadros do Agrupamento de Escolas da Mealhada. É dirigente sindical eleito do Sindicato dos Professores da Região Centro. Como sindicalista, e para além do trabalho no SPRC, tem também várias funções na FENPROF e no Conselho Nacional da CGTP-IN. É militante do Partido Comunista Português. Atualmente deputado, eleito do PCP, na Assembleia Municipal da Mealhada.

