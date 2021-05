Cinco detidos por tráfico de droga em Anadia e Águeda

Cinco homens, entre os 19 e os 56 anos, foram detidos ontem, terça-feira, por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Anadia e Águeda.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de um ano, os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia deram cumprimento a um mandado de detenção e a oito mandados de busca domiciliária nos concelhos de Anadia e Águeda.

Esta ação culminou com a apreensão de 98 doses de haxixe; 37 doses de cocaína; 16 doses de liamba; quatro plantas de canábis; um selo de LSD; 990 euros em numerário; oito telemóveis; cinco balanças de precisão; e material de corte e acondicionamento de estupefacientes.

Os suspeitos foram detidos, constituídos arguidos e serão presentes hoje, dia 5 de maio, ao Tribunal Judicial de Anadia, para aplicação das medidas de coação.

Esta ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro, do Destacamento Territorial de Águeda e da estrutura da investigação criminal do Comando Territorial de Aveiro.