Concurso do Rotary de Oliveira do Bairro incute aos jovens prazer pela arte e cultura

O Rotary Club de Oliveira do Bairro, no âmbito das comemorações do seu 30.º aniversário, está a promover a 1.ª edição de um concurso dedicado às Artes, a que chamou “Viver a Bairrada – Concurso Jovem Artista”. O concurso terá três vertentes, sendo uma destinada às Artes Plásticas (desenho, pintura e escultura) e Fotografia, uma segunda dedicada à Literatura e a terceira direcionada para a Música. O tema geral é “Bairrada, fonte d’Inspiração”.

A iniciativa visa, em primeiro lugar, promover a Cultura e a Região, assim como incutir aos jovens bairradinos, o prazer pela Arte, estando o concurso aberto a todos os jovens, entre os 10 e os 20 anos, nascidos, criados, a residir ou simplesmente a estudar no concelho de Oliveira do Bairro. A ideia do Rotary passa também por descobrir novos talentos por entre os jovens, mormente nas vertentes Literária (prosa ou verso), Musical (pequenos trechos originais), Artes Plásticas (Desenho, Pintura e Escultura) e Fotografia.

No final, pretende-se organizar uma exposição coletiva que seja demonstrativa da valia dos candidatos e elaborar uma brochura representativa das participações com melhor cotação, em todas as vertentes, o que registará o evento para memória futura.

Aos três melhores trabalhos em cada vertente serão atribuídos prémios pecuniários (1.º lugar – 300 euros; 2.º lugar – 100 euros; 3.º lugar – 50 euros).

A participação no concurso é individual e cada inscrito só poderá participar com um trabalho. Serão admitidos a concurso, preferencialmente, trabalhos inéditos e sem qualquer publicação. No entanto e excecionalmente nesta primeira edição, são permitidas adaptações de originais, principalmente na vertente musical, desde que seja salvaguardado o nome do autor e compositor do original.

A data de criação terá de ser inferior a 12 meses relativamente ao primeiro dia de implementação (15 de maio). Os trabalhos deverão ser entregues entre 15 de maio e 15 de junho de 2021. Os vencedores serão divulgados no dia 25 de junho e os prémios entregues a 29.

São instituições parceiras a ABCR Mamarrosa – Banda Filarmónica da Mamarrosa; Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro; Conservatório de Artes e Comunicação – FUOB; Conservatório de Música da Bairrada – EAB; Instituto de Educação e Cidadania; Instituto Profissional da Bairrada; e UFT – União Filarmónica do Troviscal. Tem como patrocinador institucional a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e conta ainda com o apoio do Jornal da Bairrada.

O Regulamento, para apoio e esclarecimento dos interessados, pode ser consultado no Facebook do Rotary Club de Oliveira do Bairro.