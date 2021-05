Jornalista espanhol viaja pela Europa numa bicicleta de bambu made in Curia

Sergi Unanue admite que esta é uma oportunidade única para colocar as bicicletas de bambu na cabeça de muita gente.

O jornalista de viagens e aventuras espanhol, Sergi Unanue, iniciou na última segunda-feira, dia 24 de maio, uma aventura inédita, numa bicicleta de bambu, criação dos irmãos Joana e Tiago Saavedra, da Curia.

O influencer espanhol irá percorrer toda a Europa, desde Punta de Tarifa (Espanha), até Nordkapp (Noruega), pontos mais meridionais e setentrionais do velho continente, tendo como transporte o protótipo de uma gravel bike desenhada especificamente por Tiago Saavedra para esta nova expedição de Sergi Unanue, a primeira desde o início da pandemia.

É a primeira vez na história que este percurso se realiza neste tipo de transporte, cuja construção envolve uma pegada de carbono muito menor do que a produzida na produção de uma bicicleta convencional. O objetivo, revela Joana Saavedra, amiga de longa dada de Sergi Unanue, “é aumentar a consciência sobre o impacto do ser humano no meio ambiente e promover formas mais sustentáveis de locomoção.

No roteiro desta inédita viagem está a passagem por oito países diferentes (Espanha, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia e Noruega), numa jornada de 7 mil km, que durará cerca de quatro meses.

Sergi Unanue vai usar um protótipo de uma gravel bike desenhada especificamente por Tiago Saavedra para esta viagem. Resistente e versátil, tem a particularidade de ser feita em bambu, juntando numa só bicicleta os dois conceitos: estrada e montanha.

Uma parceria inédita, que não deixa de ser uma original forma de promover as bam•bu bicycles (made in Curia).

