Documentário “made in Bairrada” sobre Batalha do Buçaco estreia este sábado

O documentário histórico é a primeira grande produção do CineClub Bairrada e conta com a realização de Paulo César Fajardo.

Chama-se “A Primeira Linha de Wellington” e retrata a última das três invasões francesas no território português, com especial destaque para a sangrenta Batalha do Buçaco, em 1810.

O documentário histórico é a primeira grande produção do CineClub Bairrada e conta com a realização de Paulo César Fajardo, tendo estreia marcada para hoje às 21h, no Cineteatro Messias, com a presença da equipa técnica e dos atores responsáveis pelo documentário.

Este projeto foi apoiado pelo Centro 2020 – Portugal 2020 – Centro Europeu de Desenvolvimento Regional e teve filmagens, durante o ano de 2020, em Almeida, Mortágua, Penacova, Mealhada, Anadia e Lourinhã. Para tal, contou com o apoio de diversas instituições e pessoas, destacando-se Grupo de Reconstituição Histórica do Município de Almeida (GRHMA), Associação para a Memória da Batalha do Vimeiro, Grupo de Recriação Histórica de Condeixa e Associação Napoleónica Portuguesa.

Com cerca de meia centena de figurantes daqueles grupos, a produção teve um orçamento de 16 mil euros para avançar com o projeto no terreno, contando com apoios financeiros na ordem dos 50 por cento dos custos totais. O resultado foi um documentário de 48 minutos, a ser conhecido em maio, mas já com um trailer a rodar que vai fazendo antever o minucioso trabalho de toda a equipa envolvida no projeto.

Curioso é saber que a ideia nasceu já em 2015, aquando dos 205 anos da Batalha do Buçaco. O realizador, que gravou aquela passagem, percebeu a importância de todos aqueles momentos da nossa história. “Tendo por base as pessoas que fazem a recolha histórica – e que são fiéis à história – percebi que havia enorme potencial para fazer uma grande recriação de raiz, uma história que contasse mesmo como foi a Batalha do Buçaco”, disse ao JB Paulo César Fajardo.